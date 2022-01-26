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Санкции в отношении России

Глава Минэкономики ФРГ признал, что любые возможные санкции против РФ затронут Германию

В то же время Роберт Хабек заверил, что правительство ФРГ сделает все, чтобы эскалации не произошло

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Любые возможные санкции против России в случае обострения ситуации вокруг Украины так или иначе затронут экономику Германии. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Ситуация на границе на востоке Украины действительно опасная и напряженная. Поэтому я не хочу спекулировать, "что было бы если...", - сказал он, напомнив о том, что канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок ранее заявили, что рассматриваются все варианты действий на случай обострения ситуации.

В то же время Хабек заверил, что правительство ФРГ сделает все, чтобы эскалации не произошло. "Если дойдет до санкций, то нет таких, которые не затронули бы германскую экономику", - признал он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииШольц, ОлафБербок, Анналена
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