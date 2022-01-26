{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Молдавии частично компенсирует жителям предстоящее подорожание газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что для домохозяйств тариф за первые 150 куб. м потребленного газа в феврале и марте не изменится в случае решения Национального агентства по регулированию в энергетике увеличить тариф

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в среду заверила сограждан, что правительство республики частично компенсирует населению предстоящее увеличение тарифов на газ.

На эту тему

"Мы произвели расчеты относительно возможности увеличения компенсаций на газ. Для домохозяйств тариф за первые 150 куб. м потребленного газа в феврале и марте не изменится в случае решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличить тариф", - сказала она на заседании кабинета министров, которое транслировала пресс-служба правительства.

Ранее НАРЭ одобрило увеличение тарифа для бытовых потребителей с 4,2 до 11,08 лея ($0,6) за куб. м газа. Тогда власти Молдавии частично компенсировали потребление до объема 150 куб. м в месяц на одно домохозяйство, после превышения этого уровня жители оплачивают тариф в полном размере. В январе этого года стоимость газа для Молдавии выросла до $647 за тыс. куб. м, и газораспределительная компания "Молдовагаз" обратилась к НАРЭ с просьбой поднять тариф до 15,59 лея ($0,8).

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Подорожание газа вызвало критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.

Теги
Молдавия
Саудовская Аравия создала компанию Savvy Gaming Group для развития киберспорта
Ранее шведский медиахолдинг MTG согласился продать принадлежавшую ему киберспортивную компанию ESL Gaming, за которую Суверенный фонд заплатил $1,05 млрд
Читать полностью