Правительство Молдавии частично компенсирует жителям предстоящее подорожание газа

"Мы произвели расчеты относительно возможности увеличения компенсаций на газ. Для домохозяйств тариф за первые 150 куб. м потребленного газа в феврале и марте не изменится в случае решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличить тариф", - сказала она на заседании кабинета министров, которое транслировала пресс-служба правительства.

Ранее НАРЭ одобрило увеличение тарифа для бытовых потребителей с 4,2 до 11,08 лея ($0,6) за куб. м газа. Тогда власти Молдавии частично компенсировали потребление до объема 150 куб. м в месяц на одно домохозяйство, после превышения этого уровня жители оплачивают тариф в полном размере. В январе этого года стоимость газа для Молдавии выросла до $647 за тыс. куб. м, и газораспределительная компания "Молдовагаз" обратилась к НАРЭ с просьбой поднять тариф до 15,59 лея ($0,8).

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Подорожание газа вызвало критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.