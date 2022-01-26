В ФРГ создали спецгруппу для расследования преступлений с использованием Telegram

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) создало специальную рабочую группу для усовершенствования проведения расследования преступлений с использованием мессенджера Telegram. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении БКА.

Отмечается, что Telegram все чаще становится средством радикализации. При этом указывается, что особенно страдают политические деятели, а также представители науки и медицины, которые публично участвуют в борьбе с пандемией коронавируса. "Пандемия коронавируса, в частности, привела к радикализации пользователей Telegram, угрозам другим или даже публикации призывов к убийству", - отметил глава БКА Хольгер Мюнх. Вместе с тем он добавил, что "верховенство закона должно решительно противодействовать этому тревожному развитию событий". "Мы стремимся к сотрудничеству с Telegram, но мы примем меры, если Telegram не будет работать с нами", - предупредил он.

В частности, подчеркивается, что в целях выявления подозреваемых и привлечения их к ответственности Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ создало рабочую группу, деятельность которой направлена на улучшение расследования преступлений с использованием мессенджера. Решение принято в тесной координации с полицией федеральных земель Германии, а также другими правоохранительными органами ФРГ.

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ планировало усилить давление на мессенджер Telegram, ужесточив контроль за работой платформы в целях борьбы с нелегальным контентом. БКА выступает за то, чтобы наладить взаимодействие с Telegram в вопросах получения данных о контенте и выполнении требований властей об удалении нежелательных публикаций. До сих пор Telegram почти никогда не отвечал на запросы властей, когда речь шла о правоэкстремистском контенте.

В свою очередь глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью германской газете Die Zeit не исключила возможность блокировки мессенджера Telegram в Германии, но лишь в том случае, если никакие меры правового воздействия не подействуют. Она высказалась за единый европейский подход к регулированию деятельности мессенджеров, поскольку "в одиночку Германия не справится". Министр предположила, что меры правового воздействия предпочтительнее блокировки. По ее словам, угроза блокировки может быть чувствительной для платформ, но окончательного выхода из ситуации это не предполагает.

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс. Конкретно германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что коронаскептики становятся все более радикальными, были даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе с каналов Telegram.