Итальянские бизнесмены видят в России надежного партнера

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Итальянские предприниматели видят в России надежного партнера. Об этом в среду говорится в заявлении президента Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани, поступившем в распоряжение ТАСС по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Италии. Мероприятие продлилось около двух с половиной часов.

"Итало-Российская палата и мир итальянского бизнеса смотрят на Россию как на надежного партнера. Считаю, что здесь существуют еще большие возможности, наша задача - раскрыть их в плане двустороннего экономического взаимодействия", - сказал Трани, выступивший инициатором встречи.

Встреча Путина с представителями деловых кругов Италии не имела политического характера, говорится в заявлении.

"В ходе встречи у предпринимателей была возможность задать вопросы, выразить сомнения и затронуть проблематичные темы, равно как и предложить решения непосредственно президенту Путину, общение с которым без политического подтекста касалось тем торговли и экономической ситуации в России", - отмечается в тексте.