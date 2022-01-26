Российский инвестиционный форум могут провести весной в гибридном формате

Чернышенко считает необходимым оснастить все медорганизации системами цифровой телефонии

Вице-премьер отметил, что "более 50 млн звонков от граждан РФ поступило в единую службу "122" с момента начала ее работы в ноябре 2020 года"

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