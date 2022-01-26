{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский инвестиционный форум могут провести весной в гибридном формате

РИФ могут провести в гибридном формате в конце марта или в апреле - источник.

Чернышенко считает необходимым оснастить все медорганизации системами цифровой телефонии
Вице-премьер отметил, что "более 50 млн звонков от граждан РФ поступило в единую службу "122" с момента начала ее работы в ноябре 2020 года"
Читать полностью