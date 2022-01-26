Годовой план по экспорту продукции АПК в Кабардино-Балкарии выполнен на 108%

НАЛЬЧИК, 26 января. /ТАСС/. План по экспорту продукции АПК за 2021 год выполнен в Кабардино-Балкарии (КБР) на 108%, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"По предварительным данным, за 2021 год из Кабардино-Балкарии экспортировано продукции агропромышленного комплекса на сумму $16,2 млн. Прогнозный показатель выполнен на 108%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по соглашению, подписанному между Минсельхозом России и правительством Кабардино-Балкарии, о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", целевой индикатор по экспорту продукции АПК для республики на 2021 год был запланирован в размере $15 млн.

Основу экспорта продукции АПК Кабардино-Балкарии составляют зерно, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, крахмал. География поставок - Грузия, Узбекистан, Турция, Азербайджан, Армения, Киргизия, ОАЭ, Казахстан, Туркмения и другие.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.