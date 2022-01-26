В Новосибирске возведение основного хода трассы четвертого моста завершат в конце года

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Строительство основного хода трассы четвертого моста через Обь, о срыве сроков которого ранее рассказали в Контрольно-счетной палате (КСП) Новосибирской области, завершится в конце 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

В сентябре 2020 года в ходе рабочей поездки в Новосибирск вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что федеральные власти приняли решение об ускоренном выделении 8 млрд рублей в 2020 году на данный объект для его досрочной сдачи в декабре 2022 года. Во вторник на заседании комитета новосибирского заксобрания аудитор КСП Валерий Алехин сообщил, что срок строительства четвертого моста продлен на 284 календарных дня - до сентября 2023 года - и может быть увеличен еще на три месяца. При этом в пресс-службе группы "ВИС", выступающей концессионером при возведении, ТАСС опровергли информацию об отставании.

"Сегодня темпы строительных работ позволяют завершить строительство основного хода трассы четвертого моста в конце 2022 года. Рисков срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию при взятых темпах строительства нет", - приводятся в сообщении слова министра строительства региона Анатолия Костылевского.

Он уточнил, что в соответствии с концессионным соглашением работы в рамках второго этапа, в том числе завершение строительства транспортных развязок на левобережье города, будут реализованы в 2023 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе группы "ВИС", по условиям концессионного соглашения коэффициент технической готовности объекта в 55% должен быть достигнут не позднее 1 апреля 2022 года. "В настоящий момент процент готовности составляет 43%. Ожидается достижение всех необходимых показателей в указанные сроки", - пояснили в пресс-службе.

О проекте

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией (СКК) в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км.

Предполагалось, что при общей смете проекта примерно в 40 млрд рублей из федерального бюджета на строительные работы выделят 26 млрд, около 3,8 млрд на подготовку площадки пойдет из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным. В 2020 году на строительство объекта было получено 6,5 млрд рублей.