Крым предложил арабскому бизнесу инвестировать в возведение гостиниц на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Крымские власти в рамках участия во всемирной универсальной выставке Экспо-2020 в Дубае предложили арабскому бизнесу инвестировать в строительство гостиниц на полуострове, а также в развитие аэропорта Симферополя, сообщил в среду в эфире телеканала "Крым-24" вице-премьер - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее сообщалось о визите крымской делегации в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В состав делегации вошли вице-премьеры крымского правительства Ирина Кивико и Георгий Мурадов, а также представители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики, общественники. Крымская делегация посетила проходящую в Дубае всемирную универсальную выставку Экспо-2020 и приняла участие в организованных на ее площадке мероприятиях Российско-арабского делового совета.

"Инвестиционные проекты, безусловно, интересовали наших партнеров, когда мы вели разговоры, особенно, в рамках нашего делового завтрака и на встречах "бизнес к бизнесу". Речь шла о том, что арабские инвесторы могут активно вкладываться в развитие гостиничного хозяйства. Кстати, интересовал не только гостиничный бизнес и строительство гостиниц, но и развитие, например, территории аэропорта симферопольского, где имеются возможности инвестирования солидных средств для строительства гостиницы и делового комплекса", - сказал Мурадов.

Постпред отметил, что обсуждалось и развитие туризма на полуострове. "Шла речь о возможностях Крыма, чтобы мы могли принимать представителей арабских стран, в частности в летний период, когда здесь, на арабском востоке, исключительно высокие температуры", - отметил Мурадов.

По его словам, разговаривали с арабскими партнерами также о санкциях Запада. "Санкции - это помеха для сотрудничества, и об этом говорят все открыто. Они вызывают раздражение у представителей бизнеса. Маховик санкций очень сильно запущен во всем мире. Мы рассказывали, как он мешает нашим партнерам в европейских странах и, кстати, как они по наработанным уже схемам обходят санкционные режимы", - рассказал Мурадов.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.