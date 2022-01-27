ФРС: экономика США не нуждается в высоком уровне поддержки денежно-кредитными мерами

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Американская экономика больше не нуждается в постоянном высоком уровне поддержки денежно-кредитными мерами. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

"Экономика больше не нуждается в постоянном высоком уровне поддержки мерами денежно-кредитной политики. Именно поэтому мы постепенно сворачиваем скупку активов, ожидая, что вскоре будет целесообразно повысить ставку. Экономические перспективы остаются весьма неопределенными", - отметил глава финрегулятора.

Говоря о повышении ставки, он подчеркнул: "Мы еще не приняли решение, и мы примем это решение на мартовском заседании". "Мы примем решение о повышении ставки. Я бы сказал, что комитет намерен повысить ставку на мартовском заседании при условии, что ситуация будет подходящей для этого. Мы следим за рисками по всему миру", - подчеркнул Пауэлл.

"Я думаю, что есть довольно много возможностей для повышения процентной ставки без угрозы для рынка труда", - добавил он.

Ранее в среду ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Финрегулятор намерен вдвое сократить объем выкупа активов с рынка - до $30 млрд в феврале с $60 млрд в январе. Таким образом ФРС будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на $20 млрд ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $10 млрд ежемесячно. Американский регулятор также планирует свернуть программу в марте, когда и состоится следующее заседание.