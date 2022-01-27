"Известия": Дума может расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в нескольких городах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский предлагает расширить льготную ипотеку на вторичное жилье. Инициатива может быть распространена на те города и поселки, где нет новостроек, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на копию письма, направленного в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

По данным издания, в документе Якубовский отметил, что действующие в настоящее время льготные ипотечные программы в стране направлены прежде всего на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье. По его словам, в числе самых популярных - льготная ипотека на новостройки под 7%. А в населенных пунктах, где нет нового жилья, граждане не могут воспользоваться господдержкой, что ставит их в неравные условия, считает депутат. Также он добавил, что "Сельской ипотекой", которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек.

В связи с этим депутат предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье для тех населенных пунктов, где не ведется активное жилищное строительство, пишет газета. Или же, по его мнению, стоит рассмотреть возможность распространения на этих территориях действия всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку. Речь идет о семейной ипотеке, программах для малоимущих, молодых специалистов, врачей и т.д. Также Якубовский считает, что следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными.

Письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минфин РФ и Минстрой, сообщили газете в кабмине. В Минфине изданию рассказали, что предложения пока не поступало.

В Минстрое считают, что эта инициатива требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания, рассказали "Известиям" в ведомстве. Там добавили, что при поступлении предложения на рассмотрение министерство представит свою позицию в установленном порядке.