В России завершили создание обновленной системы государственной аэронавигации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Новейший центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), необходимый для безопасной аэронавигации, ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в ночь с 26 на 27 января. С запуском этого регионального центра в России завершилось формирование обновленной системы аэронавигации в воздушном пространстве России, сообщил журналистам в четверг руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Начало работы нового центра Единой системы организации воздушного движения в Санкт-Петербурге имеет важное значение для развития всего аэронавигационного комплекса страны. Сегодня завершено формирование системы укрупненных центров аэронавигации России", - рассказал он журналистам на церемонии запуска комплекса.

Единая система аэронавигации

Укрупненный центр ЕС ОрВД Санкт-Петербург стал последним звеном из 14 региональных центров, которые были построены и модернизированы в стране за последние 11 лет для повышения качества аэронавигации в воздушном пространстве России и оптимизации расходов на нее. По словам Нерадько, новый объект позволит существенно увеличить пропускную способность воздушного пространства региона и повысить уровень безопасности полетов.

В общей сложности в рамках создания обновленной системы 104 действовавших в России районных центра организации воздушного движения были заменены на 14 укрупненных региональных центров ЕС ОрВД. Благодаря этому существовавшая ранее в России четырехуровневая система органов аэронавигации была заменена обновленной трехуровневой. Теперь воздушное движение в стране обеспечивают главный центр ЕС ОрВД, укрупненные региональные центры и диспетчерские центры каждого аэродрома.

Новый региональный центр в Петербурге

Введенный в эксплуатацию 27 января региональный центр ЕС ОрВД в Санкт-Петербурге был создан путем объединения шести старых районных центров - Петербургского, Мурманского, Архангельского, Котласского, Вологодского и Сыктывкарского. Общая зона его ответственности включает в себя 4,2 млн кв. км в девяти субъектах Северо-Западного федерального округа.

Через зону работы нового центра проходит широкая система международных маршрутов, соединяющих государства Европы и Северной Америки со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Этот же центр будет осуществлять обслуживание самолетов в секторе над Северным Ледовитым океаном.

Центр аэронавигации оснащен современными техническими средствами российского производства, включая автоматизированную систему управления воздушным движением последнего поколения. Для обслуживания этого комплекса оборудования значительную часть работников из регионов Северо-Запада перевели в Петербург с учетом трудового законодательства. Переехавшим сотрудникам оказывается финансовая помощь для приобретение жилого помещения в собственность, а также возмещаются расходы на аренду жилья.