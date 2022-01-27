"Ведомости": 22 поезда с грузами из России простаивают в Казахстане из-за экспедитора

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более 1 600 вагонов 22 железнодорожных составов с российскими грузами простаивают на территории Казахстана из-за неуплаты провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги", КТЖ). Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС).

Как сообщил представитель изданию, казахстанский экспедитор ТОО "Альжанов А. А." получил от российских грузоотправителей около 370 млн руб. для оплаты перевозки и пропал с деньгами. КТЖ отказывается везти грузы без оплаты услуги. Информацию об этом газете подтвердили представители двух российских экспедиторов - "Эникарго" и "Литкола", вагоны которых простаивают на территории Казахстана. По данным "Ведомостей" на 26 января простой вагонов достигает 19 суток, грузоотправители отправляли лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления.

Представитель Союза операторов железнодорожного подвижного состава сообщил газете, что о проблеме организации известно, она сейчас разбирается в деталях. "Возможно, потребуется обращение в КТЖ по совместному поиску решения вопроса. Не очень ясно, каким образом вагоны могли пройти погранпереход и оказаться на территории Казахстана при наличии задолженности по платежам", - рассказал он.

Представитель "Российских железных дорог" (РЖД) пояснил "Ведомостям", что компания согласовывает с КТЖ перевозку, но дальше это территория и ответственность КТЖ и экспедитора, который занимается отправкой груза. "Ведомости" направили запрос в КТЖ. Зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин сообщил, что когда груз оформляется в РФ, например, для отправки в Казахстан или транзитом через страну, то не видно, есть ли денежные средства у экспедитора, привлеченного для оплаты провозных платежей по территории другой страны. "Есть подозрение, что сотрудники КТЖ могли участвовать в махинации, поскольку при согласовании перевозки компания подтверждала платежеспособность данного экспедитора. И когда в страну шло большое количество грузовых вагонов, в КТЖ не блокировали такие перевозки", - сообщил он газете.

Два источника среди российских грузоотправителей и казахстанских экспедиторов рассказали изданию, что ТОО "Альжанов А. А." заключило договор с дочерней компанией КТЖ "КТЖ - грузовые перевозки" и получило скидку в 30% под определенный объем - порядка 8 млн т грузов. Так, по их словам, КТЖ может потребовать с грузоотправителей оплату полной суммы провозных платежей без скидки и плату за простой вагонов. "То есть в итоге грузоотправителям придется заплатить более 500 млн руб. за перевозку, которая уже должна была состояться", - пояснил один из источников газете.

Собеседники издания считают, что на сегодняшний день проблема выглядит нерешаемой, если повторно не оплатить стоимость услуг. В дальнейшем же можно избежать повторения ситуации, полностью поменяв систему платежей между грузоотправителями и железнодорожными администрациями, сказали они газете.