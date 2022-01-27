Мишустин утвердил начало строительства нового участка в районе ЦКАД

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил строительство нового участка - обхода деревни Малые Вяземы - в рамках инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" (ЦКАД), сообщает в четверг пресс-служба правительства.

"Новый участок будет четырехполосным. Его общая протяженность составит 4 км. На участке возведут путепроводы через железную дорогу Смоленского направления и внутри Малых Вязем, мост через реку Большую Вяземку, тоннель под основным ходом ЦКАД, а также шумозащитные экраны", - поясняется в сообщении.

В кабмине отметили, что строительство нового участка необходимо для повышения пропускной способности ЦКАД, оно начнется уже в этом году. Как сообщалось ранее, завершить строительство планируется в 2024 году. Стоимость проекта, согласно заключению "Главгосэкспертизы", составляет 10,9 млрд рублей.

"Реализация проекта позволит устранить многокилометровые заторы, снять ограничения движения для транзитных грузовиков, повысить пропускную способность ЦКАД и безопасность дорожного движения. Время в пути в районе Можайского шоссе после открытия нового участка сократится в 7,5 раза - с 1 часа до 8 минут", - добавляется в сообщении.

Мишустин говорил о строительстве нового участка 24 января на совещании с вице-премьерами. Тогда он подчеркнул, что строительство новых дорог и ремонт отдельных участков в целом должны идти с соблюдением всех сроков, кроме того, нужно внимательно контролировать качество полотна, чтобы оно служило долго.