Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi инвестирует €23 млрд в развитие электротранспорта

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi намерен инвестировать €23 млрд в развитие технологий электромобилей в течение пяти лет. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном в четверг.

"Renault, Nissan и Mitsubishi уже инвестировали более €10 млрд в области электрификации транспорта. На основных рынках (Европа, Япония, США, Китай) 15 заводов альянса уже производят детали, двигатели, батареи для 10 моделей элеткромобилей, представленных на улицах, - отмечается в заявлении. - Опираясь на этот уникальный опыт, альянс увеличит инвестирование в электрификацию транспорта на €23 млрд в ближайшие пять лет, что позволит создать 35 новых моделей электромобилей к 2030 году".

В заявлении отмечается, что 90% новых моделей буду созданы на одной из пяти общих платформ альянса. При этом, для снижения расходов на производство, альянс планирует повысить унификацию платформ для всех своих 90 моделей с нынешних 60% до 80% в 2026 году. Кроме того, альянс намерен снизить стоимость аккумуляторов для гибридных и полностью электрических моделей на 50% к 2026 году.

"При таком подходе к 2030 году альянс будет располагать в общей сложности 220 ГВт-ч мощностей по производству батарей для электромобилей на ключевых производственных площадках в мире. Кроме того, альянс разделяет общее видение технологии полностью твердотельных батарей. Опираясь на свои глубокие знания и уникальный опыт, Nissan возглавит инновации в этой области, которые принесут пользу всем членам альянса", - говорится в заявлении. В нем также подчеркивается стремление вывести на данную технологию на массовый уровень к 2028 году.

Отдельно компании сообщили о планах по внедрению в свои автомобили систем автономного вождения. К 2026 году альянс рассчитывает произвести более 10 млн автомобилей 45 моделей с подобными технологиями. Планируется обновление программного обеспечения машин при помощи технологий беспроводной связи. Данная технология, по заверениям автопроизводителей, позволит снизить затраты на обслуживание машин, а также повысит их возможности по взаимодействию с подключенными объектами и инфраструктурой.