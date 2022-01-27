Производство специальной обуви для медперсонала открыли на фабрике в Тверской области

ТАСС, 27 января. Цех по выпуску специальной обуви для медицинских учреждений, организаций соцсферы и промышленных предприятий, осуществляющих контроль и профилактику распространения ковида, открыли на территории Торжокской обувной фабрики в Тверской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Для запуска нового цеха Фонд развития промышленности РФ предоставил Торжокской обувной фабрике заем в 477 млн рублей.

"На Торжокской обувной фабрике, входящей в Группу компаний "Восток-Сервис", состоялось открытие нового цеха и запуск современного литьевого агрегата для производства специальной обуви для медицинских учреждений, а также для организаций социальной сферы и предприятий, осуществляющих контроль и профилактику распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Выпуск обуви с различными видами подошв, а также полностью полиуретановой обуви будут осуществлять за счет литьевого 30-позиционного агрегата. Мощность производства спецобуви, защищающей от любых видов загрязнений и инфекций, в том числе коронавируса, - 500 тыс. пар в год.

Торжокская обувная фабрика является одним из старейших российских предприятий, выпускающих рабочую обувь. Основные заказчики продукции - предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности.