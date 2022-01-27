Минсельхоз не ожидает дальнейшего роста цен на удобрения для АПК

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минсельхоз отмечает снижение цен на минеральные удобрения для сельхозпроизводителей в России и как минимум до мая не ожидает роста цен на эту продукцию. Об этом на заседании комитета Госдумы по экономической политике сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов.

"Мы действительно отмечаем стабилизацию цен. И даже больше, по сравнению с декабрем 2021 года отмечаем практически по всем видам минеральных удобрений снижение цен. То есть сейчас можно говорить о том, что у нас цены стабилизировались и пришли к уровню где-то середины 2021 года", - сказал он.

При этом цены на мировых рынках стабильно растут, и уже наблюдается существенный разрыв между внутренними ценами и ценами мировыми на основные виды минеральных удобрений, отметил Титов.

Глава департамента Минсельхоза напомнил, что производители минеральных удобрений зафиксировали цены в рамках торговой политики и соблюдают их. "Торговые политики как минимум до мая менять не будут, поэтому до мая мы не ожидаем роста цен по крайней мере от производителей", - сказал он.

Вместе с тем Титов отметил, что влияние на стоимость продукции может также оказывать логистика, и в некоторых регионах растут цены на перевозки из-за ограниченного подвижного состава. "Но глобального роста цен на удобрения на внутреннем рынке для сельхозпроизводителей мы не ожидаем", - заключил он.