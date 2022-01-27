Сбер сообщил, что около 15% компаний РФ столкнулись с нехваткой кадров в IV квартале

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 15% российских компаний столкнулись с нехваткой кадров в IV квартале 2021 года, следует из подготовленного Сбером очередного исследования "индекс Иванова".

"В IV квартале 2021 года 15% компаний намеревались нанять новых сотрудников, но не могли заполнить имеющиеся вакансии из-за сложной ситуации на рынке труда. У оставшихся 31% из них есть незаполненные вакансии, на которые они не нанимают новых сотрудников и перекладывают обязанности на тех, кто уже работает. Это приводит к избыточной загруженности работников", - указано в исследовании.

При этом "Ивановы" стали меньше тревожиться из-за безработицы на фоне ее возвращения на доковидные уровни - среди опрошенных она составила 11%. На фоне снижения беспокойства по поводу безработицы индекс оценки бизнес-перспектив в четвертом квартале 2021 достиг исторического максимума - 21%, повысившись на 3 п. п. относительно уровня того же периода 2020 года.

По данным Сбера, индекс потребительских настроений в четвертом квартале 2021 года снизился впервые с конца 2020 года, но компоненты индекса остались близки к уровням 2016-2021 годов, что говорит об улучшении настроений по сравнению с предыдущим годом.

"Некоторое снижение индекса потребительских настроений: с минус 16% в третьем квартале до минус 18% в четвертом квартале 2021 года можно объяснить тем, что данные были получены в ходе опросов с 22 ноября по 10 декабря, когда число инфицированных коронавирусом в России было высокое, инфляция достигла пика, рубль ослаб, а дополнительных социальных выплат не планировалось. По-прежнему больше всего людей беспокоило состояние здоровья, это отметили 58% опрошенных. На втором месте - рост инфляции и этот фактор указали 54% опрошенных", - отметил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.