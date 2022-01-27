Чубайс заявил, что атомная генерация сыграет важную роль в мировом энергопереходе

МОСКВА, 27 января /ТАСС/. Атомная энергетика сыграет одну из главных ролей в энергетическом переходе человечества к низкоуглеродной генерации, а "Росатом" обладает самыми передовыми ядерными технологиями в мире для достижения целей устойчивого развития, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Если смотреть не на тактику, а на стратегию, то те темпы энергоперехода, которые человечество для себя избрало, со снижением объема выбросов СО2, при условии, что мы не собираемся сокращать потребление энергии, означают, что нам придется замещать углеводороды. И в этом смысле моя глубокая убежденность состоит в том, что при сложнейших процессах, которые происходят вокруг атомной энергетики, она в игре, она обречена на победу", - сказал он в ходе семинара по ESG в четверг.

Спецпредставитель президента отметил, что Россия является мировым лидером в атомных технологиях. "Росатом" держит сегодня три четверти мирового рынка ввода энергомощностей, и очень важно, что у "Росатома" важнейший прорыв - реактор "БРЕСТ", который, по сути дела, обеспечивает замкнутый ядерный топливный цикл, позволяющий использовать отработанное ядерное топливо. И это, конечно, прорыв - важнейший с точки зрения устойчивого развития. И так у нас позиции хорошие "Росатома", а с учетом этого прорыва, по-моему, в мире ничего близкого нет (в сравнении с ним), мы себе лет на 30-50 вперед обеспечили стратегию в этой области", - сказал Чубайс.

О реакторе БРЕСТ и проекте "Прорыв"

"Росатом" в рамках проекта "Прорыв" строит в Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс с реакторной установкой "БРЕСТ-ОД-300" с пристанционным ядерным топливным циклом, включающего модуль по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива, а также модуль по переработке облученного топлива. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы ядерной энергетики на основе замкнутого ядерного топливного цикла, который решит проблему накопления и хранения отработанного ядерного топлива.