"Газпром" пока не возражал против аудита "Молдовагаза" властями Молдавии

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Возражения со стороны "Газпрома" в отношении планов властей Молдавии провести аудит газораспределительной компании "Молдовагаз" пока не поступали. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава молдавской структуры Вадим Чебан.

В конце прошлого года парламент Молдавии постановил провести проверку "Молдовагаза", в том числе его дочерних предприятий и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. Проверка поручена Счетной палате и зарубежным аудиторам. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

"Газпром" не высказывал позицию о том, что они отказываются или выступают против аудита "Молдовагаза", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о появившихся в СМИ Молдавии слухах насчет возможных протестов российского концерна. - Скорее всего, есть определенные вопросы по форме [аудита], как он должен проводиться, и по содержанию".

Однако саму эту проверку глава "Молдовагаза" считает неправильной, поскольку компания не использовала государственные средства - а именно их растрату обычно проверяет Счетная палата. По словам Чебана, до сих пор проверки "Молдовагаза" проводили известные независимые аудиторы, которых нанимали по конкурсу.

Решение парламента об аудите раскритиковал и Национальный антикоррупционный центр Молдавии, который провел его экспертизу. В заключении центра говорится, что условия аудита допускают возможность злоупотреблений и содержат коррупционные риски.

Долги за газ

Инициатором аудита выступило правительство Молдавии, которое считает необходимым уточнить объем задолженности перед "Газпромом". Ее погашение было одним из главных условий, на которых российский холдинг согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в республику на пять лет.

Помимо аудита предприятий, власти Молдавии планируют также аудит долга перед "Газпромом". Тендер, который планировалось объявить до 27 января, должен был определить, какая независимая международная компания займется проверкой.

Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн.

"Молдовагаз" был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".