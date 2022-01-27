На базе ОССЗ в Петрозаводске началось строительство первой в РФ цифровой верфи

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 января. /ТАСС/. Первую в России цифровую верфь для создания современных судов начали строить в четверг в Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ). В торжественной церемонии принял участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Еще недавно, готовясь к празднованию 100-летия Республики Карелия, мы решали вопрос о возобновлении работы Онежского судостроительно-судоремонтного завода, а сегодня переходим к его модернизации, созданию принципиально нового современного предприятия", - сказал в своем выступлении Патрушев. Секретарь Совбеза возглавлял работавшую в 2013-2020 годах госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Проект по модернизации ОССЗ реализуется по поручению президента России Владимира Путина, напомнил Патрушев. По словам секретаря Совбеза, проект крайне важен для социально-экономического развития Карелии, создания новых рабочих мест, привлечения специалистов. Если сейчас на заводе работает 500 человек, то после модернизации ОССЗ число сотрудников увеличится вдвое, отметил он.

В рамках церемонии на территории завода состоялась закладка памятной капсулы с электронным носителем, на котором размещена трехмерная модель ОССЗ в том виде, который он примет после завершения модернизации.

Проект и завод

Проект "Цифровая верфь" - первый подобный опыт в отечественном судостроении. Его появление обусловлено применением новых технологий, в числе которых - автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. После модернизации на предприятии будет автоматизировано большинство производственных процессов - конструирование, проектирование, сборка, управление и учет, что ускорит выпуск продукции, удешевит проекты и минимизирует возможные ошибки.

Цифровая верфь, создаваемая в рамках модернизации ОССЗ, будет строить суда типа "река-море", а также суда технического и вспомогательного флота. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства с увеличением количества построенных судов с трех до 10 ежегодно. Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 ноября подписал постановление о направлении более 5,1 млрд рублей на модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

ОССЗ был основан в 2002 году на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии по решению правительства РФ АО "ОССЗ" перешел в государственную собственность. Единственным участником общества стал ФГУП "Росморпорт".