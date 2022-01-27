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Отраслевой союз подтвердил планы проведения онлайн-встречи германского бизнеса с Путиным

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Восточный комитет германской экономики подтверждает проведение традиционной встречи представителей бизнеса ФРГ с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организации.

"Восточный комитет традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом Путиным и важных для экономики министрами. И в этом году запланирована встреча в онлайн-формате", - отметили в комитете. "Детали пока еще не определены", - сообщили в пресс-службе и добавили, что названия участвующих компаний обычно не называются.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта.

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