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Аэропорты Москвы в 2021 году нарастили пассажиропоток на 52%

Шереметьево, Внуково и Домодедово за год обслужили более 73 млн человек

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объем перевозок пассажиров через три московских аэропорта по итогам 2021 года вырос более чем на 50% и достиг 73,7 млн человек, сообщила Росавиация.

"В 2021 году аэропорты Московского авиаузла - Шереметьево, Внуково и Домодедово - обслужили 73 млн 687 тыс. человек, что на 52% больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

При этом Внуково нарастил перевозки пассажиров в прошлом году на 43%, до почти 18 млн человек, Домодедово - на 53%, до 26 млн человек, Шереметьево - на 56%, до 30,6 млн человек.

В декабре пассажиропоток Внуково увеличился на 26%, до 1,09 млн человек, Домодедово - на 42%, до 1,8 млн человек, Шереметьево - чуть более чем вдвое, до 2,6 млн человек.

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