Реконструкция аэропорта в Барнауле начнется весной 2022 года

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Власти Алтайского края рассчитывают в феврале завершить оценку допэмиссии акций аэропорта Барнаула для реализации проекта реконструкции. Она начнется весной 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Власти Алтайского края планируют передать контрольный пакет акций авиапредприятия "Новапорту", чтобы решить вопрос его модернизации за счет средств компании. Для этого выпущена допэмиссия, которую выкупит "Новапорт". В результате доля Алтайского края уменьшится с 52% до 25% +1 акция, а контрольный пакет будет у "Новапорта".

"Оценка дополнительной эмиссии акций АО "Авиапредприятие "Алтай", совладельцем которого является "Новапорт", должна пройти в феврале, весной "Новапорт" приступит к реализации проекта реконструкции", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи губернатора региона Виктора Томенко и гендиректора ООО "Новапорт Холдинг" Сергея Рудакова.

По данным властей, к настоящему моменту проведена оценка акций аэропортового комплекса, пройдены все согласования с органами власти, осталось получить оценку дополнительной эмиссии акций. В ближайшие годы начнется и реконструкция взлетно-посадочной полосы.

"С 2025 года мы приступим к еще одному большому проекту за федеральные деньги по реконструкции взлетно-посадочной полосы. В целом новый аэропорт и новая взлетно-посадочная полоса позволят создать самые хорошие условия для развития авиации на территории нашего региона", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства региона Александра Климина.

Будущий терминал будет оснащен телетрапами и автоматической регистрацией. В ходе реконструкции аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса, что позволит не закрывать аэропорт на время проведения работ.

Об аэропорте Барнаула

Ранее сообщалось, что "Новапорт" планирует реализовать проект строительства нового терминала аэропорта Барнаула. Нынешний при росте пассажиропотока стал неудобен. Было решено, что имеющееся здание целесообразно реконструировать под международный терминал, а рядом построить пристройку стоимостью около 3 млрд рублей. Кроме того, в реконструкции нуждается и взлетно-посадочная полоса, находящаяся в федеральной собственности. Модернизация ВПП и аэропортового хозяйства оценивается в 10 млрд рублей.

В 2019 году пассажиропоток аэропорта составил 530 тыс. человек, в 2020 году - около 300 тыс. человек. По итогам 2021 года власти планировали выйти на допандемийный уровень.

Аэродром был построен в 1967 году, а последний капитальный ремонт там провели в 1997 году.