Словакия начала постепенно наращивать поставки газа из России

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Поставки российского газа в Словакию с начала текущего года сократились более чем в два раза, однако в течение последних четырех дней республика начала постепенно наращивать получаемые объемы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в дирекции словацкого газотранспортного оператора Eustream.

"Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась более чем в два раза, несмотря на определенное увеличение в последние четыре дня, - отметили в Eustream. - Поток газа [из РФ] продолжает оставаться значительно меньшим, чем позволяют наши операционные мощности".

Технические мощности словацкого транзитного коридора в Вельки-Капушаны позволяют прокачивать ежедневно до 184 000 000 куб. м газа, сообщили в Eustream.

В Словакию 31 декабря 2021 года, согласно заявке, поступило 83 783 002 куб. м газа, 1 января - 49 502 651 куб. м. С 2 по 23 января включительно - от 27 042 227 куб. м до 36 720 825 куб. м ежедневно. В республику 24 января поступило 42 062 488 куб. м газа, 25 января - 42 104 377 куб. м, 26 января - 57 034 416 куб. м. Заявка на четверг составила 42 312 137 куб. м газа.

С сентября по декабрь 2021 году поставки газа в Европу сокращались из-за резкого роста цен - стоимость топлива на фоне мирового увеличения спроса и неблагоприятных погодных условий достигала $2 150 за 1 куб. м. Сейчас этот объем стоит около $1 тыс.

Отказ от закупок газа по высокой цене спровоцировал расход запасенных в подземных хранилищах (ПХГ) объемов топлива. В Словакии ПХГ сейчас заполнены на 34,3%. Год назад этот показатель достигал 68%.