Более 150 км дорог отремонтируют в Кабардино-Балкарии в 2022 году

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют отремонтировать более 150 км автомобильных дорог республики в текущем году, большую часть из них - по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства субъекта.

"В республике продолжается работа по привлечению средств из федерального бюджета. Прогнозируемый километраж отремонтированных дорог за 2022 год составит более 150 км", - рассказали в региональном министерстве.

Только по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году отремонтируют около 100 км дорог. Обновленные трассы получат 20 населенных пунктов. Это Псыхурей, Этоко, Батех, Куба-Таба, Эльбрус, Жемтала, Псыншоко, Красноармейское, Старый Лескен, Лескен Второй, Кахун, а также Герменчик, Старый Черек, Янтарное и Октябрьское. Капитальный ремонт дорог также планируется в Нальчике по ул. Кабардинская, в Малке и Инаркое.

По поручению главы субъекта в этом году начинаются работы по ремонту дороги Чегем 2 - Булунгу, ведущей к многочисленным объектам туристического кластера, это самый крупный объект года. Здесь появится около 12 км нового полотна, помимо этого, пять мостов будут капитально отремонтировано. В границах сел Нижний Чегем и Хушто-Сырт, а также от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов дорожники установят современное освещение.

Кроме того, в Нальчике капитально отремонтируют дорогу "Подъезд к Кизиловке". От объездной дороги Вольный Аул - Хасанья до терренкура будет обновлено полотно, по правой стороне построят комфортабельный тротуар, дорога будет обустроена освещением. Здесь также появится несколько благоустроенных зон отдыха и будут установлены системы видеонаблюдения. В рамках нацпроекта также дополнительно будет установлено 50 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ремонт дорог также проведут по программе "Комплексное развитие сельских территорий" и по программе содействия развитию региональных и муниципальных дорог. Одним из проектов, планируемых к реализации в столице республики, станет объединение улиц Кабардинская и Мовсисяна. Строительство дополнительных километров дороги по улице Мовсисяна замкнет периметр города в северо-восточном направлении, благодаря чему можно будет, не заезжая в город, по улице Мовсисяна выехать из Нальчика в сторону Майского района. Это уведет с улиц Идарова и Кабардинская большегрузы, которые следуют в промзону, и часть транзитного транспорта. Проект планируется реализовать в 2022-2023 годах.