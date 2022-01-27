Рабочая группа в Казахстане ищет способы отправки простаивающих вагонов с грузами из РФ

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Компания "Казахстанские железные дороги" подтвердила информацию, что на территории республики из-за недобросовестных действий со стороны местного экспедитора простаивает более тысячи вагонов с российскими грузами. Как сообщили в четверг в пресс-службе компании, для урегулирования ситуации создана рабочая группа.

"Более 1,2 тыс. транзитных вагонов с пиломатериалами простаивали на территории Казахстана. Из них 312 вагонов после поступления оплаты отправлены на станции назначения. <...> Для решения вопроса о дальнейшем продвижении вагонов проведено совещание с экспедиторами. Создана рабочая группа для рассмотрения заявок экспедиторов по смене плательщика в рамках международных договоров в области железнодорожных перевозок", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава сообщила, что более 1,6 тыс. вагонов с российскими грузами простаивают в Казахстане из-за неуплаты провозного платежа в адрес госкомпании "Казахстанские железные дороги". Как сообщил представитель изданию, казахстанский экспедитор ТОО "Альжанов А. А." получил от российских грузоотправителей около 370 млн рублей для оплаты перевозки и пропал с деньгами. Госкомпания отказалась провозить грузы без оплаты услуг. По данным "Ведомостей", на 26 января простой вагонов достигает 19 суток.