Пассажиропоток аэропорта Минеральные Воды в 2022 году планируют увеличить на 9%

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Крупнейший на Северном Кавказе международный аэропорт Минеральные Воды (Ставропольский край) планирует в 2022 году обслужить 3,5 млн пассажиров, что на 9% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

"В 2021 году мы обслужили 3,2 млн пассажиров, что превышает показатели 2019 года на 28,4%. Показатели 2020 года были превышены на 79,3%. В текущем году планируется увеличение пассажиропотока до 3,5 млн", - говорится в сообщении. Таким образом, рост составит 9%.

Отмечается, что в январе аэропорт возобновил авиасообщение с Курском (2 раза в неделю), Магнитогорском (1 раз в неделю) и Саратовом (2 раза в неделю).

"Авиакомпании "Азимут" и "ЮТэйр" продолжат выполнять рейсы по своим региональным программам. С 3 марта "Ютэйр" откроет полеты в столицу Башкирии. Аэропорт продолжит обслуживать полетную программу авиакомпании "Уральские авиалинии" в Шарм-эш-Шейх и Хургарду", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, планируется открытие новых направлений в Анапу, Салехард и Иркутск. В летнем расписании запланировано появление рейса в турецкий Бодрум на самолете авиакомпании "Azur air" (Boeing 757-200, Lujo Black Jet).

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. В 2021 году рейсы выполнялись по 42 внутренним и 20 международным направлениям.