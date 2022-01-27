Более 380 разрешений на работу такси аннулировали в Подмосковье с помощью нейросети

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Свыше 380 разрешений на работу такси аннулировали в Московской области с начала года в результате фиксации нейросетью нарушений стандарта внешнего вида автомобиля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала 2022 года в Подмосковье благодаря нейросети из-за нарушений атрибутики такси аннулировали свыше 380 разрешений и еще порядка 400 разрешений такси приостановлено до устранения нарушений. Порядка 1 тыс. такси, не соответствующих региональному стандарту, также направлены предписания", - говорится в сообщении.

В Минтрансе напомнили, что осенью 2021 года на дорогах региона заработала нейросеть, которая в круглосуточном режиме с помощью камер распознает соответствие автомобилей такси региональному стандарту. Машины такси, получившие разрешение на перевозку пассажиров в Подмосковье, должны соответствовать утвержденной цветовой гамме: белый кузов, желтая светоотражающая полоса посередине с шашечным поясом, серая полоса снизу кузова, и оранжевый фонарь на крыше.

"Если нарушения по приведению автомобилей такси к региональному стандарту не будут устранены, то разрешения такси будут аннулированы. Таксомоторные компании и агрегаторы не смогут передавать заказы нарушителям и должны будут их отключить от сервисов", - отмечается в тексте.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Подмосковье работает более 91 тыс. автомобилей такси по выданным разрешениям.