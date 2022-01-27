В 2021 году в России собрали рекордный урожай плодов и ягод

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Рекордный урожай плодов и ягод в размере 3,9 млн тонн собран в РФ в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В 2021 году российские аграрии обновили рекорд по производству плодов и ягод. По предварительным данным Росстата, валовый сбор во всех категориях хозяйств составил 3,9 млн тонн, что на 7% выше показателя 2020 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Традиционно регионами-лидерами по данному направлению являются Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, республики Крым и Дагестан. Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. Кроме того, в настоящее время активно развивается производство голубики.

В министерстве подчеркнули, что Минсельхоз оказывает значительную поддержку данному направлению растениеводства в том числе через "стимулирующую" субсидию на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, предоставление грантов малым формам хозяйствования на селе.