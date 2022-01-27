"Просвещение" поможет участникам ESG-альянса в реализации их образовательных программ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Просвещение" готова помочь компаниям, ставшим участниками Национального альянса по вопросам устойчивого развития, в реализации их образовательных программ. Об этом заявил в четверг президент группы компаний Михаил Кожевников, его слова передает пресс-служба ГК "Просвещение".

"Мы готовы делиться нашей экспертизой в создании "родительских университетов" для сотрудников и школ регионов присутствия коллег, профориентационных программ, курсов повышения квалификации, цифровых образовательных сервисов и профильных спецпроектов. ESG-альянс сможет стать искомым драйвером для сферы образования, так как уже является сосредоточением знаний и ресурсов", - сказал Кожевников.

Создание альянса было инициировано 1 декабря 2021 года в ходе конференции, организованной Сбером, первое официальное собрание учредителей альянса состоялось 25 января 2022 года. В состав учредителей вошли 28 компаний из 10 отраслей, в том числе ГК "Просвещение", партнерство в рамках альянса является открытым, к нему в дальнейшем смогут присоединиться другие компании. Кожевников вошел в состав совета альянса от ГК "Просвещение".

Вхождение "Просвещения" в альянс - принципиальное стратегическое решение, отметил Кожевников. Для группы компаний, в чью зону ответственности входит развитие всего спектра услуг и продуктов на рынке образования в России, ESG-повестка - не временный тренд, а задача устойчивого развития, подчеркнул он. Кожевников добавил, что каждая из вошедших в альянс 28 крупных компаний, независимо от своего профиля, связана с темой просвещения.

"Наша миссия внутри альянса и в социальной сфере страны - модернизировать среду современного образования с учетом целей национального развития. Экономика и промышленность России нуждаются в лучших сотрудниках: мотивированных, мыслящих открыто, с должным уровнем подготовки, знаний и навыков, умеющих договариваться и находить нестандартные решения. Эти люди не появятся, если системным образом не заботиться об их образовании в школе и высших учебных заведениях, не поддерживать педагогов и родителей и не создавать комфортную и экологичную среду", - сказал он.

Кожевников добавил, что все перечисленные задачи находятся в прямой корреляции с ESG-повесткой.