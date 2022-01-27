Экспортный центр КБР разместил товары 44 компаний на международных электронных площадках

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Кабардино-Балкарской Республики (КБР) разместил продукцию 44 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на международных электронных площадках в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

"В 2021 году при содействии регионального Центра поддержки экспорта на международных электронных торговых площадках размещена продукция 44 субъектов МСП, из них 1 - Amazon, 37 - Ebay, 4 - Etsy, 2 - Industrystock, 1 - Аll.biz. Организовано участие восьми субъектов МСП в международных выставках WorldFood (Москва) и FoodExpo Qazaqstan (Казахстан), проведена бизнес-миссия предпринимателей республики в Ташкенте (Узбекистан)", - говорится в сообщении.

В министерстве также пояснили, что АО "Терский завод алмазного инструмента", ООО ИПА "Отбор", ООО ТД "Нальчик сладость", ООО "Смарт Тех" и ООО "Радуга" стали победителями и призерами окружного этапа всероссийского конкурса "Экспортер года".

В Кабардино-Балкарии в инициативном порядке досрочно внедрены семь инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, этих показателей регион должен был достигнуть к 31 июля 2022 года. Так, создан и функционирует Центр поддержки экспорта, работает Экспортный совет при главе КБР, сформирована база экспортеров, проводится обучение экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности и другие. "Работа по внедрению оставшихся восьми инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 будет продолжена в текущем году", - добавили в ведомстве.