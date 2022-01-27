Российский рынок акций закрылся ростом индексов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. На российский рынке акций в четверг резко усилился повышательный импульс. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи возрос на 2,93% - до 3 455,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,68%, до 1 399,64 пункта. Доллар на 19:15 мск снизился на 1,71% - до 77,74 руб., евро - на 2,69%, до 86,71 руб.

"Баланс факторов для нашего рынка сегодня сместился в пользу покупателей. Градус геополитической напряженности снизили заявления со стороны МИД России о неприемлемости обсуждения войны с Украиной. Нефть Brent добралась до ценового рубежа $90. Общерыночный настрой сразу после заседания ФРС ухудшился, но рынки довольно быстро "переварили" сигналы жесткости регулятора, вернувшись к покупкам рисковых активов", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем первая оценка ВВП США за четвертый квартал оказалась выше ожиданий, а число обращений за пособием по безработице за неделю совпало с прогнозом, отметил эксперт.

Рынок акций

На российском рынке акций основным спросом пользовались бумаги финансового и нефтегазового секторов, а также сектора IT. Котировки акций Сбербанка и "Газпрома" растут на более чем 8%, "Роснефти" и "Новатэка" прибавляют около 7%, бумаги "Яндекса" также показывают хороший рост на 6,5%, рассказал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

В минусе держатся акции "Полиметалла" и "Полюс золота", поскольку цена на золото за сутки заметно снизилась. Под продажами оказались акции "Самолета", "Селигдара" и "ВСМПО-Ависмы", которые в период рыночной "качки" становятся защитными, добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 28 января

Завтра набор ключевых факторов для российского рынка останется прежним - геополитика, цены на сырье, глобальный аппетит к риску. "Фактор пятницы может способствовать умеренному сдерживанию покупательской активности. Важно заметить, что отдельные позитивные сообщения еще не означают разворот к стабильному улучшению внешнеполитической ситуации, поэтому повышенная чуткость инвесторов к новостному фону краткосрочно сохранится", - считает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 28 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 420 - 3 550 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 77,2-79,2 руб.

По оценкам "Фридом финанс", в пятницу преобладают шансы роста котировок российских акций. Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 380 - 3 570 пунктов, 77,20-78,70 руб. за доллар США и 85,70-87,90 руб. за евро соответственно.