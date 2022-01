Игрушечная конюшня, сделанная Бэнкси, ушла с молотка за $1,34 млн

ЛОНДОН, 27 января. /Корр. ТАСС Мария Пилипенко/. Игрушечная конюшня, изготовленная британским уличным художником Бэнкси, ушла с молотка в Англии за £1 млн ($1,34 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Anderson and Garland, который провел в четверг торги.

Лот выставили на торги владельцы парка миниатюр "Модельная деревня Меривейла", расположенного в приморском курортном городе Грейт-Ярмут в восточном графстве Норфолк. 6 августа 2021 года они с удивлением обнаружили среди миниатюрных зданий парка конюшню размером около 44 см в ширину и 44 см в высоту. Из стойла торчала голова лошади, а на стене конюшни виднелась сделанная аэрозолем надпись "Все или ничего" (Go Big or Go Home).

Спустя несколько дней король стрит-арта через Instagram подтвердил, что именно он автор серии граффити и объектов, появившихся в ряде курортных городов в восточных английских графствах Саффолк и Норфолк. Серия, названная "Великие британские аэрозольные каникулы", состоит из девяти произведений, включая модель конюшни.

После этого владельцы парка миниатюр заменили ее копией, а оригинал выставили на торги аукционного дома из города Ньюкасл-апон-Тайн, чтобы поправить свое материальное положение. "Бэнкси стал для нас спасением, потому что нам пришлось так надолго закрыться из-за пандемии, - приводит их слова Би-би-си. - Мы надеемся, что эта продажа обеспечит будущее нашей модельной деревни".

"Интерес к лоту был столь высок, что мы оценивали его в несколько сотен тысяч фунтов, и в итоге с учетом комиссии он был реализован за £1 млн. Это стало очень хорошей ценой, заплаченной за оригинал произведения стрит-арта", - сказал аукционист Anderson and Garland Иэн Байят-Смит в разговоре с корреспондентом ТАСС.

О Бэнкси

Загадочному художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью, а цены на его работы достигают новых высот.

В октябре прошлого года рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные для работ уличного художника £18,6 млн ($25,4 млн).

В 2018 году в Центральном доме художника в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - с 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".