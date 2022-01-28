РЖД намерены увеличить транзит контейнеров до 4 млн TEU к 2027 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. РЖД намерены увеличить транзит контейнеров до 4 млн TEU (аналог 20-футового контейнера - прим. ТАСС) к 2027 году. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Сейчас мы готовим программу для того, чтобы к 2027 году выйти на цифру в 4 млн контейнеров в транзитном сообщении. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это был 2025 год, но мы объективно понимаем, что очень много потребуется дополнительных инвестиций, в первую очередь в терминалы, в том числе у наших соседей, поэтому эта программа на 5 лет", - сказал Шило.

Кроме того, замгендиректора РЖД отметил, что для роста транзита необходимо развивать пункты пропуска не только в РФ, но и в Казахстане и Китае, а также вводить новые "точки выхода" в Европу.

"Для этого нужно будет, конечно, и пункты пропуска не только российские, но и казахстано-китайские развивать, и точки выхода в Европу другие искать. Я могу сказать, что такая работа под нагрузкой выявила очень много узких мест, которые нужно будет обязательно решить", - отметил Шило.

Объем транзитных перевозок контейнеров по сети РЖД в 2021 году составил 1 млн TEU. Это рекордный показатель за всю историю российских железных дорог. Ключевую роль в развитии транзитных контейнерных перевозок по железной дороге играет маршрут Китай - Европа - Китай. За январь - ноябрь 2021 года сегмент вырос на 43%, при этом РЖД объясняет рост как конкурентоспособными тарифами и сроками перевозки, так и развитием сервисной составляющей. Согласно утвержденному правительством плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, годовой транзит контейнеров к 2024 году должен составить 1,7 млн.