МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. РЖД ожидают роста погрузки на 2,4% в 2022 году, до 1,31 млрд тонн. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"1,31 млрд тонн мы должны в этом году перевезти, по нашим оценкам - это рост на 2,4% к уровню 2021 года. <...> И здесь будет рост практически по всем номенклатурным группам за небольшим исключением", - сказал Шило.

Как отметил замглавы РЖД, холдинг ждет снижения погрузки примерно на 1 млн тонн лесных грузов в 2022 году. При этом все остальные номенклатуры должны увеличить свои показатели.

По данным, приведенным Шило, за 25 дней января РЖД увеличили погрузку на 3,7% к 2020 году и на 2,4% к 2021 году. "Могу сказать, что этот год мы начали тоже вполне себе ударно, у нас, если смотреть за 25 дней этого [января], мы идем плюсом и к 2020 году, и к 2021, то есть у нас погрузка сегодня выросла к 2020 году на 3,7%, к 2021 году - на 2,4%", - отметил он.

Шило также добавил, что компания планировала достигнуть показателя более 100 млн тонн грузов в сообщении с Китаем, но из-за ограничений в пунктах пропуска в конце ноября и декабре цифра не была достигнута.

"Поэтому ставим себе задачу в том числе и вот эту величину рекордную в 100 млн. тонн грузов в сообщении с КНР, в 2022 году, достичь. Для этого есть ряд предпосылок. Самая, наверное, главная - это то, что мы закончили ряд инвестиционных проектов в 2021 году", - сказал Шило.

Экспортные грузы

Погрузка на экспорт должна превысить 505 млн тонн, что станет новым рекордом для холдинга, а в адрес российских портов планируется нарастить показатель на 4,6%, до 367 млн тонн. "Погрузка на экспорт, по нашим расчетам, должна превысить 505 млн тонн, у РЖД будет новый рекорд, в адрес российских портов планируем тоже нарастить еще на 4,6% объемы погрузки, до 367 млн тонн", - отметил Шило в ходе брифинга.

Погрузка нефтепродуктов

Шило сообщил, что РЖД планируют увеличить погрузку нефтепродуктов на 1,7% или на 4 млн тонн в 2022 году.

"По нефтепродуктам мы планируем вырасти на 1,7% в 2022 году, или на 4 млн тонн. На данный момент у нас по экспорту рост к январю 2021 года на 6,6%, во внутрироссийском сообщении - 9,8%", - сказал он.

Замглавы РЖД отметил, что экспортные перевозки нефтепродуктов сегодня составляют примерно 280 тыс. тонн каждые сутки, а на внутрироссийский рынок отправляется 350 тыс. тонн.

"На экспорт мы каждые сутки везем сегодня, давайте округлять, 280 тыс. тонн, на внутрироссийский рынок - 350 тыс.", - добавил Шило.

Погрузка зерна

Кроме того, Шило заявил, что РЖД рассчитывают увеличить погрузку зерна на сети в 2022 году на 3,5%.

"Тем не менее, мы видим все прогнозы Минсельхоза и рассчитываем, что в целом по году зерновые грузы должны будут вырасти, по зерну в 2022 году мы рассчитываем на рост 3,5%", - сказал Шило.

При этом, по его словам, в январе наблюдается снижение погрузки по хлебным грузам и зерну (-32% к январю прошлого года).

"Причин здесь несколько - это высокая база января прошлого года, когда в ожидании вступления в феврале ограничения на экспорт очень активно отгружали экспортеры. И, соответственно, мы сейчас видим, что есть некоторое снижение", - пояснил Шило.

По данным компании, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2021 года составила 1 282,9 млн тонн, что на 3,2% выше, чем годом ранее.

По итогам 2021 года погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) составила 1 млрд 282,9 млн тонн, что на 3,2% выше, чем годом ранее. Грузооборот в 2021 г. достиг 2 637,8 млрд тарифных тонно-км (+3,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 3 319,6 млрд тонно-км (+3,1%). Железными дорогами было перевезено 217,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+4,2% к 2020 году) и 25 млн тонн зерна (-10,1% к 2020 году).