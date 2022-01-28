ВТБ выявил мошенническую схему кражи денег с банковских карт через фишинговые сайты

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты ВТБ выявили мошенническую схему кражи денег с банковских карт через фишинговые сайты с подписками на покупку билетов на концерты и спектакли. Об этом говорится в сообщении банка.

С помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты мошенники рассылают рекламу через фейковый сайт продаж, где клиенту предлагается заполнить фишинговую платежную форму. Она включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты, пояснили в ВТБ. В результате вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами. Затем с банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. руб. с разницей в 10-15 секунд. Транзакции проходят до тех пор, пока баланс на карте покупателя остается положительным, отметили в банке.

Специалисты ВТБ фиксируют также рост числа фейковых ресурсов по обучающим программам для быстрого заработка в интернете или на фондовом рынке. Для быстрого перевода денег мошенники обещают значительные скидки или персональные консультации при условии срочной оплаты, говорится в сообщении.

Как считают эксперты ВТБ, новой волне фишинговых операций поспособствовал перевод на "удаленку" до 50-70% персонала в связи с пандемией. Для уменьшения случаев мошенничества ВТБ внедрил высокоэффективную систему защиты клиентов, при этом для дополнительной финансовой безопасности в указанном случае банк рекомендует использовать для покупок в интернете цифровую карту, которая не привязана к основному счету, отмечается в сообщении банка.

При этом в ВТБ напомнили, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. Ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту, указали в банке.