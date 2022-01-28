Москва стала одним из самых востребованных городов мира у молодых бизнесменов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Москва заняла четвертое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей - победителей и номинантов Forbes "30 Under 30". Об этом сообщается на официальном сайте столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Москве сегодня живет 51 победитель и номинант Forbes "30 Under 30". По этому показателю российская столица смогла обойти Лос-Анджелес, Чикаго, Берлин и Торонто, уступив только Лондону, Нью-Йорку и Сан-Франциско. Москву также назвали лучшим городом для молодых предпринимателей в России", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, более 86% предпринимателей из списков Forbes "30 Under 30" в разных странах мира учились в вузах. Высшее образование играет важную роль в процессе становления успешных предпринимателей, и роль московских высших учебных заведений была по достоинству оценена авторами рейтинга. Так, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял седьмое место в мире по количеству учившихся в нем предпринимателей - победителей и номинантов Forbes "30 Under 30".

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы, в стенах МГУ образование получали 12% российских победителей и номинантов в Forbes "30 Under 30". Еще 10% из них учились в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"В страновом разрезе исследования Россия стала третьей страной в мире по числу молодых предпринимателей из Forbes "30 Under 30" - 109 человек. Первые места заняли США и Великобритания - 428 и 145 человек, соответственно. При этом Россия опередила сразу несколько крупнейших экономик планеты: Китай, Индию, Германию, Японию и Южную Корею", - подчеркнул он.

Об исследовании

Исследование и рейтинг составлены экспертами компании Bionic - одного из лидеров в сфере консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса в Великобритании.

По данным Bionic, средний возраст молодого российского предпринимателя составляет 25 лет, из них 33% - женщины. Высокой популярностью у российских предпринимателей пользуются креативные сферы деятельности - мода, дизайн, искусство.

По этому показателю МГУ обошел Кембриджский, Колумбийский и Пенсильванский университеты, которые входят в первую двадцатку списка лучших университетов мира QS World University Rankings 202.