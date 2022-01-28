Производители напитков заявили, что пытаются выстраивать сбалансированную ценовую политику

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Производители напитков стараются выстраивать сбалансированную ценовую политику и сделать все возможное для оптимизации бизнес-процессов. Об этом ТАСС сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

"Индустрия напитков отмечает, что текущая конъюнктура говорит о серьезных объективных предпосылках к повышению стоимости продукции. Вместе с этим игроки рынка делают все возможное для оптимизации бизнес-процессов и выстраивания сбалансированной ценовой политики", - сказала он.

Как отметил Новиков, рынок пищевых продуктов, в том числе напитков, находится сейчас в условиях повышенных рисков. Колебания курсов валют, рост стоимости, упаковки, сырья, топлива и изменение логистических маршрутов оказывают влияние на формирование себестоимости продуктов. Дополнительную финансовую нагрузку оказывает и новое регулирование, добавил он.

28 января газета "Известия" написала о том, что несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале. Coca-Сola, PepsiCo и "Сады Придонья" готовы поднять ценник на 7-8%, "Шишкин лес" и "Якобс" - на 20-25%.