Канцлер Австрии: Европа переживает сильный рост цен на топливо, электроэнергию и отопление

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Австрия и вся Европа в настоящее время столкнулись с большим ростом цен на горючее, электроэнергию и отопление. Это чувствуют на себе жители, заявил в пятницу австрийский канцлер Карл Нехаммер. Правительство Австрии провело в пятницу специальное заседание на тему реагирования на чрезвычайный рост цен на электроэнергию. В Австрии с начала 2022 года стоимость электроэнергии во многих домохозяйствах была увеличена на 100% из-за роста цены на газ в Европе.

"Мы в Австрии и всей Европе сейчас переживаем сильный рост цен на товары повседневной необходимости, топлива, энергию, особенно электричество и отопление", - сказал Нехаммер.

По его словам, население ощущает на себе это повышение цен, особенно в холодное время года, когда надо отапливать дома. Правительство Австрии в этой связи решило учредить пакет помощи жителям для снижения нагрузки "размером 1,7 млрд евро", отметил Нехаммер.