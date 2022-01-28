Песков не знает, был ли физический реверс газа из Германии на Украину

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно, был ли физический реверс российского газа из Германии на Украину. При этом он подтвердил, что такие закупки были.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода "Ямал - Европа", потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам, в Польшу и далее на Украину.

"Я вам не могу сказать, были ли это физические поставки. Но закупки такие были", - пояснил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, имел ли в виду президент физические поставки газа на Украину с помощью такого маневра.