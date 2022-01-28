МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей чистой прибыли в 2021 году, что почти на 50% больше, чем годом ранее, следует из материалов Банка России.

"Всего за 2021 год банки заработали 2,4 трлн рублей, что почти на 50% больше прибыли за 2020 год (1,6 трлн рублей). Этому в основном способствовал рост объемов бизнеса и, соответственно, чистых процентных и комиссионных доходов на 15 и 20%, а также низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в 2020 году, когда пандемическая ситуация была крайне неопределенной", - указал регулятор.

В то же время чистая прибыль сектора в декабре сократилась до 111 млрд рублей против 151 млрд рублей в ноябре, главным образом за счет формирования резервов на возможные потери у отдельных крупных банков и роста операционных расходов (в том числе на предпраздничную рекламу и бонусные выплаты), отметил ЦБ.

По итогам 2021 года доля прибыльных банков в активах сектора, по данным регулятора, составила 98%, а их количество - более 300. Свыше 85% прибыли за 2021 год получено системно значимыми кредитными организациями.

Банк России ожидает прибыль российского банковского сектора в 2022 году в пределах 2-2,4 трлн рублей, сообщил журналистам глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Скорее всего, будет больше 2 трлн [рублей], возможно будет меньше, чем в 2021 году - от 2 до 2,4 трлн рублей. Почему меньше, чем в 2021 году? Могут вырасти расходы на резервы, маржа может чуть-чуть поджаться и темпы роста могут быть несколько ниже, чем в прошлом году", - сказал он.

Ранее Банк России прогнозировал в 2021 году рекордную прибыль банковского сектора на уровне 2,5 трлн рублей.