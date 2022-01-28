В ЦБ прогнозируют, что средства россиян в банках могут вырасти в 2022 году на 7-10%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем средств населения РФ в банках может вырасти в 2022 году на 7-10%, такой прогноз озвучил журналистам глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Сейчас мы видим обратный тренд, что люди все больше и больше размещают средства в банках. Поэтому по 2022 году цифра будет, в зависимости от обстоятельств, больше 6% - наверное, 7-10%. Вот такой пока предварительный ориентир", - сказал он. По словам Данилова, интерес россиян к вкладам связан, среди прочего, с ростом доходности по этому продукту. "Плюс, люди все-таки увидели и, возможно, где-то даже обожглись, на инвестициях в альтернативные инструменты: облигации, акции. Рынок волатильный", - добавил глава департамента ЦБ.

Согласно данным регулятора, прирост средств населения в российских банках в 2021 году составил 5,7%, до 34,7 трлн рублей. В декабре средства физических лиц в банках увеличились на 4,6%. "Всего с начала года прирост средств физических лиц составил 5,7%, что выше, чем в 2020 году (4,2%). Это ожидаемо ввиду нормализации экономической ситуации, роста доходности вкладов и волатильности на рынках капитала. В декабре произошел существенный прирост средств населения (+1 трлн 542 млрд рублей, или 4,6%), при этом выросли как срочные вклады (+701 млрд рублей, или +3,4%), так и остатки на текущих счетах (+841 млрд рублей, или +6,7%)", - отмечается в материалах регулятора.

По данным ЦБ РФ, высокий рост показателя в декабре традиционно обусловлен выплатой премий, а также авансированием социальных платежей из за длительных праздников в начале января (для сравнения: в декабре 2020 года рост составил +4,9%, а в декабре 2019 года +3,8%). Рост средств на срочных вкладах также поддерживается продолжающимся ростом депозитных ставок: средняя максимальная ставка по рублям увеличилась в третьей декаде декабря по сравнению с третьей декадой ноября на 0,5% пункта, до 7,7%14.

В декабре также продолжился значительный рост средств юридических лиц (+1,8 трлн рублей, или 4,9%, в ноябре +4,3%), при этом росли только остатки в рублях (+2,1 трлн рублей), в то время как валютные средства сокращались ( 334 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или 2,6%). "Прирост средств компаний в конце года связан в первую очередь с исполнением бюджета. С начала года прирост средств компаний достиг 18% (15,8% в 2020 году), что является рекордом за последние 10 лет. Это также связано с хорошими показателями компаний, в частности высокой валютой выручкой, благодаря росту цен на экспортное сырье", - указывает регулятор.