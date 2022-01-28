Объем внешней торговли Хайнаня в 2021 году вырос на 57,7%

ХАЙКОУ /Китай/, 28 января. /ТАСС/. Внешний товарооборот южнокитайской провинции Хайнань в 2021 году составил 147,68 млрд юаней ($23,16 млрд), увеличившись на 57,7%. Об этом сообщил департамент коммерции региона.

По данным ведомства, динамика оказалась на 36,3 процентного пункта выше общенационального показателя. По темпам роста Хайнань занял третье место среди 31 региона материкового Китая. Экспорт провинции увеличился на 20,1% (до 33,26 млрд юаней, или $5,21 млрд), импорт - на 73,6% (до 114,42 млрд юаней, или $17,95 млрд).

Согласно опубликованной статистике, примерно 38% от стоимости хайнаньского импорта приходится на потребительские товары (43,55 млрд юаней, или $6,83 млрд). Примерно 57% от этой суммы - парфюмерия и косметика. Кроме того, провинция активно закупала за границей железную руду, продукцию органической химии и уголь.

Значительная часть (более 25%) в структуре экспорта Хайнаня за указанный период приходилась на механическое оборудование. Доля сельхозтоваров составила 11,5%. Наиболее динамично увеличивались поставки медикаментов (рост на уровне 388,7%), которые пока занимают 6,6% от общего потока местной продукции за рубеж.

Около 40% внешней торговли острова обеспечивают государства - члены Всестороннего регионального экономического партнерства, примерно 15% - Евросоюз, 8,6% - США. Порядка 30% в товарообороте Хайнаня занимают страны - участницы инициативы "Один пояс - один путь".