S7 планирует возобновить сертификат авиакомпании "Глобус"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Группа S7 планирует возобновить действие сертификата авиакомпании "Глобус", действие которого было приостановлено в марте 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в региональном управлении Росавиации.

"Да, подали [заявку]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Авиакомпания "Глобус" выполняла рейсы под брендом S7. В 2020 году S7 Group решила слить компании "Сибирь" и "Глобус" в одного эксплуатанта, причем слияние произошло путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири".

На данный момент S7 планирует запуск лоукостера Citrus. Пока не сообщалось о получении компанией сертификата эксплуатанта (это основной документ компании - он дает право на взлет и посадку самолетов).

Продажи билетов на первые рейсы лоукостера Citrus стартуют весной 2022 года. Лоукостер планирует базироваться в Казани и Омске. В компании отмечали, что Citrus будет сконцентрирован на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе РФ, в обход Москвы и Подмосковья. Это будет второй в России лоукостер, сейчас в этом сегменте работает только "Победа".