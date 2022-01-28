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Кабмин приступил к мониторингу достижения национальных целей развития

Работу ведут на базе системы мониторинга реализации национальных проектов ГАС "Управление"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Проектный офис правительства РФ начал проводить регулярный мониторинг мероприятий, направленных на достижение инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабинета министров.

Работа ведется на базе системы мониторинга реализации национальных проектов ГАС "Управление". "Особое внимание уделяется осуществлению мониторинга общественно значимых мероприятий, которые реализуются в регионах и которые оказывают непосредственное положительное воздействие на качество жизни людей", - говорится в сообщении.

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