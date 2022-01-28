Госнефтефонд Азербайджана разместил в Центробанке Турции депозит на €1 млрд

БАКУ, 28 января. /ТАСС/. Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) разместил депозит на €1 млрд в Центральном банке Турции. Об этом сообщили в пятницу в ГНФАР.

"Госнефтефонд Азербайджана в январе текущего года поэтапно разместил в Центральном банке Турции депозит общим объемом €1 млрд", - говорится в сообщении. Па данным фонда, срок возвращения депозита установлен в шесть месяцев.

"Это вложение, которое позитивно повлияет на финансовую стабильность в Турции, осуществлено в рамках инвестиционной стратегии ГНФАР. Сделка завершена 27 января", - отмечается в сообщении.

По данным на 1 января 2022 года, активы ГНФАР, в котором аккумулируются средства от нефтегазовых контрактов Азербайджана, составляют более $45 млрд.

Ранее издание Middle East Eye сообщило, что Азербайджан и Турция в скором времени заключат своп-сделку на €1 млрд. Однако на состоявшейся в пятницу пресс-конференции глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов опроверг это сообщение. Он подчеркнул, что центробанки двух стран не ведут переговоры по валютному свопу.