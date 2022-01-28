Акции Petropavlovsk падали более чем на 6% на снижении золота и прогнозе выпуска компании

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость акций золотодобывающей компании Petropavlovsk в ходе торгов на Московской бирже снижается на 3,23%, до 15,595 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.

Ранее акции золотодобытчика падали более чем на 6%, торгуясь ниже 15,1 рубля (-6,33%) на 12:10 мск.

"Снижение акций Petropavlovsk в большей степени связано со снижающимися котировками золота, из-за чего весь сектор находится под давлением, - говорится в комментарии аналитиков "ВТБ капитал". - Прогноз производства на 2022 год от менеджмента компании тоже не добавляет оптимизма".

Цена золота на бирже Comex (входит в CME Group) по данным на 16:45 мск снижалась на 0,4%, до $1785,9 за тройскую унцию. В пятничную торговую сессию золото достигло минимальной цены с 16 декабря 2021 года, в дневном минимуме торговалось на уровне $1778,8 за тройскую унцию (-0,8%).

Petropavlovsk сообщил в четверг, что выпуск золота компании в 2022 году ожидается в диапазоне 380-420 тысяч унций. Это предполагает снижение производства на 6,6-15,5% относительно уровня 2021 года.

О компании

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные предприятия компании (Пионер, Маломыр, Албын) и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК) находятся в Амурской области. Крупнейшие акционеры Petropavlovsk - "Южуралзолото группа компаний" (владеет 29,19% акций) и фонд Prosperity Capital Management (владеет около 12% акций).