Объем инвестиций резидентов нижегородских ТОСЭР за год вырос в 13 раз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Объем инвестиций, вложенных в производство резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижегородской области, в 2021 году вырос в 13 раз - до 770 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Вложения ТОСЭР увеличились более чем в 13 раз по сравнению с 2020 годом. Это говорит о росте их востребованности у инвесторов. Не все готовы реализовывать проекты на пустом месте, но когда бизнес видит реальные дела, то отношение меняется. Чем больше жизни на таких территориях, тем выше число тех, кто хочет там работать. А значит, в бюджеты поступает больше налогов, создаются новые рабочие места", - приводит слова Никитина пресс-служба.

В 2020 году объем привлеченных инвестиций по проектам резидентов составлял 58 млн рублей, в 2021 году увеличился до 770 млн рублей. По словам Никитина, в составе ТОСЭР появляются проекты самой разной направленности.

Сейчас в Нижегородской области созданы и осуществляют свою деятельность три ТОСЭР - в Сарове (существует с 2017 года), Володарске и Решетихе (действуют с 2019 года). На этих территориях действуют 18 резидентов, из них пять появились в 2021 году. Так, например, ООО "Шамони" начал реализацию проекта по строительству спортивной деревни, компания "Макс-Групп" развивает производство кормовых добавок для животноводства и птицеводства, еще один резидент - компания "Форами" планирует построить производственный комплекс глубокой обработки древесины для выпуска домокомплектов.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, все проекты относятся к реальному сектору экономики. Для резидентов ТОСЭР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% - в следующие пять. Кроме того, для резидентов ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному - 1,5%, медицинскому - 0,1%.