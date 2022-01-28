"Газпром" выступит единым оператором новой программы газификации Дагестана

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Компания "Газпром газификация" определена единым оператором новой концепции газификации Дагестана, которая позволит ускорить темпы подачи газа в населенные пункты региона, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Новая концепция газификации под управлением единого оператора газификации, которым для Дагестана определен ООО "Газпром газификация", позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов, а также обеспечит возможность догазификации уже газифицированных населенных пунктов. Эта работа проводится. Решение проблем газового комплекса и его развитие, несомненно, требует консолидации наших усилий", - сказал глава региона Сергей Меликов в ходе совещания о взаимодействии компаний группы "Газпром" с правительством республики.

Посетивший республику с рабочей поездкой заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов напомнил о том, что ранее между правительством и компанией была подписана программа развития газификации, которая предусматривает возможность подключения к газу более 41 тыс. домовладений Дагестана. "В 2020 году между правительством республики и ПАО "Газпром" подписана программа развития газоснабжения и газификации республики Дагестан на период 2021-2025 годов с объемом инвестиций на газопроводы-отводы и газораспределительные станции - 1,6 млрд рублей, межпоселковые сети - 11,5 млрд рублей и строительство внутрипоселковых газопроводов - 666 млн рублей. В результате более 41 тыс. домовладений в 193 населенных пунктах республики получат возможность подключения к природному газу", - отметил Маркелов.

Важнейшим условием реализации плана намеченных мероприятий в 2022 году, по мнению главы региона, должна стать актуализация баз данных абонентов, обследование объектов инфраструктуры, инвентаризация имущества и выявление бесхозяйных объектов газораспределения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ускоренной реализации проектов газоснабжения на территории всех населенных пунктов, расположенных на территории Дагестана. Соответствующее поручение дано по итогам большой пресс-конференции, когда к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов, сообщив о комплексных проблемах, связанных с изношенностью электросетей и отсутствием газоснабжения в некоторых населенных пунктах региона.