Эксперт: криптовалюта могла бы стать средством международных платежей помимо доллара

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Криптовалюта, в случае ее легализации в России, могла бы не только стать удобным инструментом для привлечения инвестиций инновационными компаниями, но и платежным средством при внешних расчетах, считает директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

21 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С этого момента между правительством и регулятором началась дискуссия.

Президент РФ Владимир Путин 26 января призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. На данный момент об итогах этой дискуссии неизвестно.

"Мы в рамках рабочей группы системно много лет занимали позицию, что необходимо регулирование криптовалют, а не их запрет. В этом смысле наша позиция, наверное, ближе к позиции Минфина, Минэкономразвития и других участников дискуссии (которая предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета - прим. ТАСС)", - сказал Тер-Степанов.

"Криптовалюта - удобный инструмент для инвестиций. Наши стартапы и инновационные компании смогли бы получать инвестиции из-за рубежа, для них это было бы удобно. Сейчас это делать можно, но закон предъявляет эмитентам очень жесткие требования. Фактически, только российские инвесторы могут инвестировать в российские стартапы. С легализацией криптовалюты Россия смогла бы привлекать и иностранные инвестиции в наши инновационные компании", - добавил он.

Платежное средство

Один из возможных плюсов легальной криптовалюты в России - возможность ведения внешнеэкономичнских расчетов, добавил эксперт.

"Она может стать платежным средством помимо рубля и доллара. Но внутри страны официальной расчетной валютой должен остаться рубль", - заключил Тер-Степанов.